РИАМО - 3 дек. В конце 2020 года в Коммунарке начнется строительство приходского дома, в котором разместится воскресная школа, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Сейчас приход ждет получение разрешения на строительство. В приходском доме разместится воскресная школа. Планируется, что все общестроительные работы на объекте завершатся в следующем году», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов, советник мэра Москвы Владимир Ресин добавил, что Преображенская церковь стала центром храмового комплекса. Она рассчитана на 600 прихожан и введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года.

Участок под строительство храма просили у администрации местные жители. Больше года они ходили на участок, где молились под открытым небом.

Реализация программы строительства православных храмов ведется на пожертвования. Для этого создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.