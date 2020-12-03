РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 дек. В городском округе Мытищи в ЖК «Болтино» завершили строительство пяти проблемных домов №№1,2,3,4,5, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщик направил извещение об окончании строительства в Главгосстройнадзор.

«С 7 по 25 декабря инспекторский состав проведет на объекте итоговую проверку», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Строительство домов ведется с 2013 года и должно было завершится в 2016 году. В связи с низкими темпами строительства, отсутствием финансирования, срок передачи объектов участникам долевого строительства был нарушен, завершение строительства ЖК «Болтино» было взято на особый контроль Главгосстройнадзора.

«В ноябре 2018 года было принято решение о признании застройщика банкротом. Для завершения строительства был найден инвестор, открыта кредитная линия финансирования строительных работ. С декабря 2019 застройщиком возобновлено строительство ЖК, проведены пуско-наладочные работы, работы по слаботочным системам, системам пожарной автоматики», - уточняется в сообщении.

В ближайшее время застройщик направит в Главгосстройнадзор уведомление об окончании строительства остальных семи домов. На сегодняшний день квартиры в ЖК «Болтино» ожидают 143 дольщика.