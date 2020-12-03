РИАМО - 3 дек. Российский актер Евгений Миронов пришел проститься с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой в ее родном музее, сообщает Федеральное агентство новостей.

Антонова скончалась на 99 году жизни. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, которую усугубил коронавирус. Ее похоронят 4 декабря на Новодевичьем кладбище.

«Видеть правильно нас научила вот эта великая женщина. Она меня лично учила, мы с ней были в дружеских, очень близких отношениях, учила не только искусству, учила жить», — сказал Миронов.

Артист отметил, что Антонова отличалась целеустремленностью. Она могла добиваться желаемого. В то же время цели Антонова достигала «элегантно и с шармом».

Церемония прощания проводится в ГМИИ имени Пушкина в четверг в закрытом режиме. Попрощаться могут только сотрудники музея, родственники и близкие друзья.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она руководила ГМИИ с 1961 года по 2013 год, а потом ее назначили президентом музея. Она привезла впервые в СССР на выставку легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году президент ГМИИ имени Пушкина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Кроме того, Антонова дважды была удостоена Государственной премии России. ​