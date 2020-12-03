РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В городском округе Люберцы поздравили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ноябре суперфинал конкурса прошел в Крыму. В нем приняли участие более миллиона школьников 8-11 классов. В финал вышли 1,2 тысячи школьников со всей страны. Городской округ Люберцы представляли финалистки и победительницы конкурса из гимназии №18 Елена Воронцова, Анна Аникьева и Анна Филимонова, а также Алина Дунаева из лицея №42.

«Елена Воронцова, Алина Дунаева и Анна Аникьева получили достойное денежное вознаграждение. Гимназия №18 поселка Томилино вошла в топ-20 лучших школ России и получила 2 миллиона рублей на обновление материально-технической базы», - сказала начальник управления образованием муниципалитета Виктория Бунтина.

Она поздравила директора гимназии №18 Анну Кустову и всех участниц с высочайшими результатами.

«В который раз вы доказали, что наше образование – одно из лучших в Московской области», - добавила Бунтина.