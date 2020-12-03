РИАМО - 3 дек. Вакцинация от коронавируса в будущем будет также иметь сезонный характер, как это сейчас происходит с гриппом, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Сейчас такой проблемы нет, потому что инфекция не вполне сезонная, а эпидемическая, сейчас идет пандемия. Другое дело, что впоследствии, когда инфекция станет сезонной, тогда практически те же рекомендации будут, что сейчас по гриппу», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что напряженность иммунитета по гриппу в организме сохраняется около полутора лет, из-за антигенного сдвига каждый сезон нужно проводить ревакцинацию.
Эксперт уточнил, что, скорее всего, с учетом мутационной активности Covid-19, которая ниже, чем у гриппа, большую роль будет играть именно напряженность иммунитета.
С начала пандемии в Росси выявлено 2 375 546 случаев коронавирусной инфекции, скончались 41 607 заболевших, вылечился 1 859 851 пациент.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
3 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.
- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.
- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.
- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.
- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.
- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.
- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.
- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии