РИАМО - 3 дек. Вакцинация от коронавируса в будущем будет также иметь сезонный характер, как это сейчас происходит с гриппом, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Сейчас такой проблемы нет, потому что инфекция не вполне сезонная, а эпидемическая, сейчас идет пандемия. Другое дело, что впоследствии, когда инфекция станет сезонной, тогда практически те же рекомендации будут, что сейчас по гриппу», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что напряженность иммунитета по гриппу в организме сохраняется около полутора лет, из-за антигенного сдвига каждый сезон нужно проводить ревакцинацию.

Эксперт уточнил, что, скорее всего, с учетом мутационной активности Covid-19, которая ниже, чем у гриппа, большую роль будет играть именно напряженность иммунитета.

«Пока мы не знаем, насколько длительный иммунитет обеспечивают существующие вакцины. Есть надежда, что хотя бы год будет сохраняться напряженность иммунитета достаточная для того, чтобы предотвратить тяжелые проявления коронавирусной инфекции и, возможно, даже снизить заболеваемость, темпы распространения инфекции», – добавил Крючков.

С начала пандемии в Росси выявлено 2 375 546 случаев коронавирусной инфекции, скончались 41 607 заболевших, вылечился 1 859 851 пациент. ​

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.