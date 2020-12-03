РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В Домодедове в селе Вельяминово специалисты АО «Мооблэнерго» в ближайшее время заменят аварийную опору воздушной линии электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Конструкция несет на себе силовой кабель, а также кабель уличного освещения и является важным элементом энергообеспечения жителей села. Часть домов села может быть обесточена на короткое регламентное время», - говорится в сообщении.

Производственное отделение АО «Мособлэнерго» применит инженерные решения по сокращению срока работ, чтобы перерыв в энергоснабжении оказался максимально коротким.