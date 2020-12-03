РИАМО - 3 дек. Пожар произошел в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Возгорание по адресу: улица Алабяна, 10 произошло в 13:12 четверга. До прибытия пожарных расчетов помещение покинули семь человек.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели в подсобном помещении магазина на площади пять квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.