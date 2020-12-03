РИАМО - 3 дек. На Ленинском проспекте в Москве, где вчера произошел пожар в коллекторе, начались восстановительные работы, ночью там провели вентилирование, сообщила генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева.

В среду днем пожарным сообщили о дыме из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Специалисты отключили электричество в домах для допуска пожарных к месту возгорания.

«Сам коллектор, протяженностью 5,1 тысячи метров, его ширина — три метра, высота — 2,7 метра. Но возгорание происходило непосредственно на отсеченном участке протяженностью 400 метров», - сказала в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что все повреждения устранят в кратчайшие сроки. Сейчас идет восстановление освещения. После этого начнется демонтаж поврежденных линий.

Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>