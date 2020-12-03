РИАМО - 3 дек. В Екатерининском парке в четверг состоялось торжественное открытие памятного знака шестой дивизии народного ополчения, передает корреспондент РИАМО.

Открыл памятник председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и первый заместитель московского городского совета ветеранов Расим Акчурин.

«Накануне памятного Дня 79-летия битвы под Москвой и начала контрнаступления мы с вами открываем долгожданный памятник шестой дивизии Московского народного ополчения. Напомню, что мы поставили себе задачу - увековечить память дивизий, которым до сих пор в Москве не установлены памятники. Это 6-я, 18-я и 21-я дивизии. И мы с вами сделали это. Спасибо ветеранам и родственникам ополченцев, которые вдохновляли нас на эту работу, мэру и правительству Москвы, департаменту культурного наследия, авторам и скульпторам», - сказал Шапошников.

На мероприятии также присутствовали представители ветеранских объединений.

«Велик подвиг нашего народа в этой кровавой войне и велик подвиг московских ополченцев. <...> Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие. Всех, кто помнит, знает .<...> Я хочу поблагодарить создателей этого памятника. Очень тактичный и очень знаковый памятник», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику.