РИАМО - 3 дек. Москвичи смогут записаться на вакцинацию от Covid-19 с 4 декабря, запись будет электронной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в городе создали всю технологическую и организационную цепочку вакцинации. Подготовили специальные складские помещения, холодильники, рефрижераторы. Персонал прошел специальное обучение.

«По согласованию с правительством России с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года», — написал Собянин в своем блоге.

Список тех, кто сможет пройти вакцинацию, планируют расширять по мере поступления больших партий вакцины.

Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию населения от Covid-19 на следующей неделе.

Российскую вакцину от Covid-19 «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против коронавируса.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

Позже в центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.