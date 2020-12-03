РИАМО - 3 дек. Подмосковные полицейские задержали супружескую пару по подозрению в краже с помощью сайта-двойника одного из российских банков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что злоумышленники создали в интернете сайт-двойник одного из российских кредитно-финансовых учреждений. Этот ресурс имел внешнее сходство с оригинальным сайтом. Клиенты банка полагали, что сайт настоящий, и вводили в специальные формы на нем реквизиты своих платежных карт. Узнав эту информацию, сообщники переводили денежные средства граждан на подконтрольные счета», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейским Подмосковья удалось установить и задержать подозреваемых по месту их проживания в городе Казани.

Сейчас мужчина заключен под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Имеются основания полагать, что фигуранты причастны к совершению аналогичных преступлений в Нижнем Новгороде, Уссурийске, Саратове, Новосибирске, а также в Республике Татарстан», - добавила Волк.

В ходе обыска обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.