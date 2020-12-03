РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, генеральным директором компании-подрядчика «Экоком» Оливером Кайзером в четверг детально осмотрели рекультивированный полигон ТБО «Кучино» перед приемкой выполненных работ и исключением его из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Рекультивация полигона, к моменту закрытия «расползшегося» почти на 55 гектаров и достигшего 60-метровой высоты, стала серьезным испытанием, ведь за годы работы на нем было накоплено свыше 20 миллионов тонн отходов и работы такой сложности до этого момента не велись не только в Подмосковье, но и по всей стране. В рамках работ телу полигона придали оптимальную геометрию и покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. Для утилизации свалочного газа пробурили 112 скважин, через которые газ подается сначала в систему очистки, а потом на высокотемпературные факелы.

«Сегодня (в четверг - ред.) я на полигоне «Кучино» для того, чтобы убедиться, что все обязательства подрядчиком выполнены в полном объеме. Мы видим, что полностью смонтированы все инженерные системы, практически завершен этап биологической рекультивации, и в ближайшие две недели мы ставим финальную точку, принимаем эти работы и начинаем уже эксплуатировать завершенный объект», - сказал Разин.

Он добавил, что работы здесь не прекращались даже в разгар пандемии: люди самоизолировались на объекте и продолжали трудиться.

На полигоне установлены две блочные теплоэлектростанции для выработки «зеленой» электроэнергии общей производительностью 2 мегаватта, системы сбора и утилизации фильтрата и ливневых стоков. Чтобы тело полигона не расползалось от осадков, оно укреплено габионной стеной протяженностью почти 3 километра.

«Главное - это, конечно же, что прекращение негативного воздействия полигона улучшило качество жизни сотен тысяч жителей Подмосковья. А для нас это был, к тому же, бесценный опыт, который учитывается при рекультивации других полигонов», - подчеркнул Разин.

По его словам, в ближайшие годы на объекте будет активное обслуживание системы дегазации, сбор и переработка фильтрата, очистка и дальнейшая утилизация.

«Это достаточно сложный технологический процесс, и работа на полигоне не останавливается, она постоянно корректируется, исходя из текущей ситуации», - заключил Разин.