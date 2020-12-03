РИАМО - 3 дек. Разрешение на строительство жилого дома по программе реновации на юго-востоке столицы, которое действует до августа 2022 года, оформили в Мосгосстройнадзоре, площадь новостройки составит порядка 15 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Современный дом для переселения москвичей по программе реновации рассчитан на 140 квартир, однокомнатных – 60, двухкомнатных – 40, трехкомнатных – 40», – говорится в сообщении.

Четыре квартиры, где будут проведены работы по установке специальной сантехники и увеличению ширины дверных проемов, а также коридоров, предназначены для маломобильных граждан. Отделку 140 квартир выполнят в соответствии со стандартами программы.

По проекту, первый этаж будет нежилым. В нем разместятся предприятия общественного назначения. Входная группа будет оборудована колясочной, просторным холлом, а также помещением консьержа. В новостройке установят лифты грузоподъемностью в 630 и тысячу килограммов, лоджии здания остеклят, а на фасаде установят корзины для кондиционеров. Подземная парковка будет оборудована отдельным въездом-выездом автомобилей.

Благоустройство территории включает в себя создание площадок для занятий спортом, игр детей и отдыха. Малые архитектурные формы, которые установят в рамках проекта, призваны сделать территорию дома комфортной и уютной. На территории разобьют газоны, цветники, высадят деревни и кустарники, выполнят наружное освещение.

«По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор комитета составит программу проверок на весь период строительства. К проверкам в обязательном порядке будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель надзорного ведомства Олег Антосенко.

Новый дом будет располагаться по адресу: Грайвороново, квартал 90а.