РИАМО - 3 дек. Площадь нового детсада на 250 мест, который появится на западе столицы, составит более 3,4 тысячи квадратных метров, компания-инвестор уже получила разрешение на строительство, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Общая площадь нового детского сада составит чуть более 3,4 тысячи квадратных метров. Будущие воспитанники займут три первых этажа здания. Еще один – технический этаж - будет подземным», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что инвесткомпания, которая возводит крупный ЖК «Лучи», уже построила за свой счет один детсад на 150 мест, еще одно образовательное учреждение возводится на текущий момент. Возведение находится на этапе фасадных работ, введение объекта в эксплуатацию планируется в следующем году.

В составе комплекса уже возведена школа на 825 мест, которая готовится к вводу в эксплуатацию. Планируется, что учреждение будет передано в собственность столицы инвестором.

«Таким образом, в отдельно взятом районе будет сформирована комфортная городская среда, задачу по созданию которой ставит мэр Москвы Сергей Собянин», - отметил Левкин.

Детский сад на 250 мест появится в составе крупного ЖК по адресу: улице Производственная, владение 6, в районе Солнцево на западе Москвы.