РИАМО - 3 дек. Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в ее родном музее в столице, сообщает РИА Новости.

Антонова умерла на 99 году жизни. Она скончалась из-за проблем с сердцем, которые усугубил Covid-19.

«Прощание проходит в закрытом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. С 11:00 до 13:00 прощается коллектив музея, после церемонию сможет посетить узкий круг близких друзей и коллег Антоновой», - говорится в сообщении.

Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с мамой и мужем. Похороны пройдут 4 декабря.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она руководила ГМИИ с 1961 года по 2013 год, а потом ее назначили президентом музея. Она привезла впервые в СССР на выставку легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году президент ГМИИ имени Пушкина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Кроме того, Антонова дважды была удостоена Государственной премии России.​