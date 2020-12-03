РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Суд продлил арест организаторам производства наркотических средств в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по Московской области задержали гражданина Молдовы и его бывшего зятя. Мужчины организовали на территории горокруга Красногорск лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

«Красногорским городским судом обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В результате операции из незаконного оборота изъято около 24 килограммов мефедрона, а также оборудование и химические вещества, предназначенные для его производства.

Установлено, что изготовленные наркотики преступники планировали реализовать с помощью интернет-магазина.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - заключается в материале.