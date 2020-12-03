РИАМО - 3 дек. Уголовное дело о ДТП с двумя погибшими, произошедшем трассе А-101 Москва-Рославль, отправлено в суд, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В районе 74 километра водитель легкового автомобиля Lexus, не справившись с управлением, наехал на стоящий на разворот автомобиль Kia. От удара машина выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Honda.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Kia Rio, 33-летняя женщина и 35-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончались на месте», - говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир Honda. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО был задержан подозреваемый в совершении ДТП – 58 летний мужчина.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Троицкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.