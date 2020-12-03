РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Переживающие кризис предприниматели Люберец могут обратиться за помощью в Московский областной фонд микрофинансирования, сообщил исполнительный директор Александр Большухин.

В четверг в ЦУРе Люберец прошел бизнес-час с предпринимателями округа и представителями правительства Московской области. В нем принял участие также глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Мы предоставляем финансирование по трем программам. Предпринимали Люберец могут обращаться к нам в Красногорск за помощью по телефону: 8(495) 730-50-76», - сказал Большухин.

Он добавил, что есть программа для начинающих предпринимателей. Сумма финансирования без залога составляет от 50 до 500 тысяч рублей сроки и до 3 лет от 6,35% до 10,6% годовых. Также есть антикзисная программа - можно получить до 3 миллионов рублей сроком до 2 лет, единая ставка составляет 4,25% годовых. Третья программа посвящена исполнению госконтрактов в сумме до 5 миллионов рублей на срок не более 2 лет.

Фонд был учрежден в 2009 году министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области.