РИАМО - 3 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин встретятся в онлайн-формате в декабре, в рамках мероприятия будет утверждена новая трехлетняя программа взаимодействия двух столиц, сообщил в четверг начальник управления международных связей московского департамента внешнеэкономических и международных связей Вячеслав Мануйлов.

В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию 25-летия партнерства правительства Москвы и Народного правительства Пекина, 8 декабря на площадке фонда «Московский инновационный кластер» состоится онлайн-форум, в котором примут участие представители столичных ведомств, научных парков и бизнеса.

«Все начнется с долгожданной встречи двух мэров, все это пройдет в онлайн-формате. Планируем подписать новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы», - сказал Мануйлов в ходе онлайн-конференции «Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества».

Он отметил, что после делового форума состоится концерт с участием китайских и московских коллективов.

«Мы записали для этого концерта две китайские вещи - «Моя Родина» и танец народностей яо, его играют на китайских народных инструментах. Подготовка и запись прошли удивительно легко», - сказал дирижер, заслуженный артист России, концертмейстер оркестра Большого театра России Михаил Цинман.

Директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев добавил, что 8 декабря также стартует конкурс современных инноваций, который привлечет в две столицы новых резидентов в сфере инновационных технологий.