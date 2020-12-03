РИАМО - 3 дек. Согласно законопроекту о бюджете столицы, на развитие и поддержку волонтерского движения в городе в 2021 году запланировано выделить 340 миллионов рублей, так, на реализацию программы «Доброволец Москвы - 2021» намерены направить 20 миллионов рублей, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«В текущей редакции бюджета города на следующий год запланировано в общей сложности 340 миллионов рублей (на поддержку волонтерства – ред.). Из них 80 миллионов рублей запланировано на развитие сети волонтерских центров в образовательных организациях и социально-ориентированных некоммерческих организациях», - сказал Щитов на конференции «Добровольчество России: история и современность».

Он добавил, что 20 миллионов рублей запланировано на реализацию программы «Доброволец Москвы - 2021», на поддержку проекта «Мы вместе» в столице запланировано 90 миллионов рублей.