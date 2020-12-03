РИАМО - 3 дек. Москва и Пекин тесно сотрудничают в вопросах создания технологий умного города (smart city), а также технологий 5G и Wi-Fi, сообщил в четверг начальник управления международных связей столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Вячеслав Мануйлов.

«Правительство Москвы очень плодотворно сотрудничает с Пекином в различных областях. Сейчас мы концентрируемся на технологиях. Москва показывает высокие результаты по цифровизации, по внедрению smart city, и мы не могли бы добиться таких результатов без взаимодействия с китайскими партнерами», - сказал Мануйлов в ходе онлайн-конференции «Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества».

Мануйлов добавил, что российская столица активно сотрудничает с Пекином в деле развития 5G и технологий Wi-Fi. Кроме того, развивается культурный обмен, два города взаимодействуют в сфере детского спорта, транспорта и медицины.