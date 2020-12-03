РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске продолжается контроль организации и качества питания детей в школах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске продолжается контроль за организацией и качеством горячего питания в образовательных учреждениях. Так, в школе №34 им обеспечиваются более 1000 человек: оборудование пищеблока новое, штат укомплектован опытными работниками», — сказал глава округа Николай Пестов.

Он отметил, что оценить рацион и качество питания могут мамы и папы всех школьников. Теперь записаться для участия в проекте «Родительский контроль» можно дистанционно – через Школьный портал Московской области. Чтобы это сделать, необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в «Школьное питание», а далее выбрать дату, время и нажать кнопку «Записаться».