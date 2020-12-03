РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В подмосковных Люберцах в рамках совещания обсудили меры поддержки предпринимателей от правительства Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в ЦУРе Люберец прошел бизнес-час с предпринимателями округа и представителями правительства Московской области. В нем принял участие также глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В регионе существуют различные виды финансовой поддержки для предпринимателей. Можно получить различные субсидии на инженерную инфраструктуру, спорт, лизинг и другие», - сказала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

Она добавила, что есть четыре фонда поддержки. Там могут дать займы предпринимателям разного уровня, в том числе начинающим и без залога.

«Есть такая льгота, как предоставление земельных участков без торгов. Также проводятся консультации экспертов в рамках нацпроекта «Развитие малого и среднего бизнеса». У нас есть более 300 аккредитованных компаний в Подмосковье, которые могут консультировать, мы готовы оплачивать юридические консультации», - заключила Карисалова.