РИАМО - 3 дек. За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находится 451 заболевший, сообщает столичный оперштаб.

Также за прошедшие сутки в столице выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«11% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все они находятся под наблюдением врачей. Также под медицинским контролем находятся люди, которые с ними контактировали.

С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 625 189 случаев Covid-19, умерли 9126 заболевших, выздоровели 471 833 человека.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.