РИАМО - 3 дек. В Московской области провели свыше 4 миллионов ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«ПЦР-диагностика позволяет определить болеет человек коронавирусом в настоящий момент или нет. Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19.

ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, Covid-19 и пневмонии анализ делают на платной основе.

В Московской области организовано СМС-информирование о результатах ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. Информация о результатах проведенного теста поступает пациенту на телефон.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.