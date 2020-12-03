РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. МосОблЕИРЦ информирует жителей городского округа Люберцы о том, что в декабре меняются привычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска квитанций на оплату ЖКУ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Выпуск декабрьских платежных документов сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года», - говорится в сообщении.

Доставку платежных документов с начислениями за декабрь планируется завершить 25 декабря 2020 года.

«МосОблЕИРЦ рекомендует передать показания приборов учета воды и электроэнергии до 12 декабря. Если показания будут переданы позже, плата за услуги будет рассчитана по замещающей информации - среднемесячному потреблению либо нормативу. После передачи показаний в следующем расчетном периоде будет произведен перерасчет», - продолжается в сообщении.

Передать показания и оплатить счета без комиссии можно через сервис «Умная платежка» в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», доступном для скачивания в App Store и Google Play, а также в офисах единого расчетного центра или по телефону 8 (496) 245-15-99 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Чтобы оплата за декабрь 2020 года была учтена при формировании платежного документа за следующий расчетный период, МосОблЕИРЦ рекомендует оплатить ЖКУ до 28 декабря.

На тех территориях, где по поручению управляющих организаций применяется авансовый метод начисления платежей, сроки выпуска платежных документов и передачи показаний не изменятся.