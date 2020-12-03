РИАМО – 3 дек. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко считает нормальной ситуацию, когда на футбольные клубы идет давление со стороны болельщиков и СМИ, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что с такой ситуацией нужно справляться ежедневно. Тренер отмечает, что в ЦСКА об этом не думают.

«Мы проигрываем командам из тех стран, которые ниже нас в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это повод задуматься, почему наши команды не могут выиграть в стольких матчах», - сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» пройдет в четверг на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало в 20:55. ​