РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Во дворе домов на детской площадке на улице Льва Толстого в городском округе Люберцы установили фонари, говорится в сообщении управления ЖКХ администрации муниципалитета.

«В Люберцах по адресу: улица Льва Толстого, дом № 1/32 произведена установка опор освещения на детской площадке. При обнаружении неисправностей в работе освещения просьба оставлять заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК «Энергострой»: 8-915-479-84-47, а также в ЕДС ЖКХ Люберец по телефону: 8-495-103-44-33; 8-800-301-44-33; *5-105», - говорится в сообщении.

Кроме того, горожане могут направить свои вопросы в аккаунты в соцсетях заместителя главы по вопросам ЖКХ горокруга Люберцы Василия Власова для незамедлительного устранения замечаний.