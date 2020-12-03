РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 дек. Госжилинспекция зафиксировала, что управляющая организация ООО «СЭР» исполнила требования о приведении в надлежащее состояние общего имущества многоквартирного дома №21 по улице Томилинская Дзержинского, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Ранее руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в городском округе Дзержинский обратилась в областное надзорное ведомство с жалобой на ненадлежащее содержание фасада указанного дома.

«Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали привести фасад в надлежащее состояние, после чего сотрудники ООО «СЭР» незамедлительно восстановили герметичность межпанельных швов», - говорится в сообщении.

В качестве подтверждения устранения нарушения в Госжилинспекцию Московской области представлены фотоматериалы и акт, подписанный заявительницей.

«Управляющие компании обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения по мере их выявления. В частности, ремонтировать пришедшие в ненормативное состояние межпанельные швы. Для оптимизации данной работы им стоит наладить конструктивный диалог с жителями и продуктивное сотрудничество с председателями вверенных домов», — порекомендовала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.