РИАМО - 3 дек. Российское правительство утвердило директиву об избрании первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность председателя правления «Роснано», он будет руководить компанией пять лет, сообщает kp.ru.

Сергей Куликов заменит на данном посту Анатолия Чубайса, который руководил «Роснано» с 2008 года.

«Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить компанию.

Куликов родом из Свердловской области, окончил Суворовское училище, Военный университет Минобороны. Работал в «Рособоронэкспорте», компании «Скартел» (бренд Yota), «Ростехе». В коллегию Военно-промышленной комиссии перешел в 2018 году.

Он является кандидатом экономических наук, доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ имени Баумана, профессором Академии военных наук РФ. Куликов опубликовал порядка 20 научных работ.​​