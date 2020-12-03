РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. По требованию Госжилинспекции Московской области управляющая компания ООО «Стимул» из городского округа Люберцы приняла всеобъемлющие меры для обеспечения жителей многоквартирного дома №33, корпус 11 по улице Заречная в деревне Марусино коммунальной услугой «Отопление», сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина сообщила, что ранее в областное надзорное ведомство поступило несколько обращений по данному вопросу от собственников четырех квартир. Инспекторы установили, что в связи с аварийной ситуацией и отсутствием доступа в квартиру виновного управляющей компанией ООО «Стимул» перекрыт стояковый трубопровод центрального отопления. Организация предприняла меры по розыску собственника, обратившись в социальные сети, Росреестр, полицию, МЧС, но результатов это не принесло.

«Тем не менее, Госжилинспекция Московской области выдала управляющей организации требование о выполнении необходимых мероприятий по восстановлению системы отопления в квартирах заявителей. Для облегчения решения возникшей проблемы инспекторы дали подробнейшие разъяснения в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

По рекомендации сотрудников областного надзорного ведомства ООО «Стимул» приобрело обогреватели для жителей квартир, оставшихся без отопления. Они поддерживали температурный режим в жилых помещениях. Плата за расход электроэнергии на обогрев квартир за время отсутствия отопления не взималась. Одновременно управляющая компания направила исковое заявление в Люберецкий городской суд на предмет вскрытия квартиры, в которой случился прорыв. По итогам судебного заседания получен исполнительный лист, дозволяющий принудительный взлом жилого помещения.

Данные работы осуществлялись организацией в присутствии судебного пристава-исполнителя Люберецкого районного отдела судебных приставов, представителя полиции и жителей подъезда. Выявленную неисправность инженерной системы отопления незамедлительно устранили. На данный момент отопление по стояку возобновлено, квартира опечатана, ключ передан на хранение в ООО «Стимул» для передачи собственнику.