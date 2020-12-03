РИАМО - 3 дек. В столичном районе Нагорный планируют реорганизовать территорию для размещения технопарка, объектов производственного и спортивного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Работы проведут в рамках комплексного развития территории «Верхние котлы». Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки города по адресу: Варшавское шоссе, владения 26А-30А.

«За последние несколько лет город выявил множество неиспользуемых территорий и было установлено, что больше трети этих площадей пригодны для дальнейшего градостроительного развития. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Верхние Котлы» №32 и №34 будут возведены современные кластеры для работы и отдыха», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В границах промзоны «Верхние котлы» планируют создать две территории комплексного развития. Их общая площадь объекта составляет 4,9 гектара.

Территория будущего технопарка расположена в московском районе Нагорный. Она находится в шаговой доступности от станции метро «Нагатинская», с которой можно перейти на станцию МЦК «Верхние котлы» и к платформе Верхние котлы Павелецкого направления Московской железной дороги.

Общая площадь объектов производственного назначения составит 19,7 тысячи квадратных метров, технопарка – 20 тысяч квадратных метров, общественного назначения – 19,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, данную территорию благоустроят.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки проходят в городе с 30 ноября по 13 декабря.