РИАМО - 3 дек. За минувшие сутки в столице зафиксировали 7750 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировано 625 189 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.
Также за сутки в мегаполисе скончались 73 пациента, число умерших с начала пандемии достигло 9126. Кроме того, за прошедшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 6849 пациентов, за все время в Москве вылечились 471 833 человека.
В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим и режим самоизоляции для лиц из групп риска. В городе усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности.
В Москве продлили дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы до конца второй четверти.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
3 ДЕКАБРЯ
- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.
- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.
- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.
- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.
- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.
- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.
- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.
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