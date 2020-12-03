РИАМО - 3 дек. За минувшие сутки в столице зафиксировали 7750 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировано 625 189 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе скончались 73 пациента, число умерших с начала пандемии достигло 9126. Кроме того, за прошедшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 6849 пациентов, за все время в Москве вылечились 471 833 человека.

В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим и режим самоизоляции для лиц из групп риска. В городе усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности.

В Москве продлили дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы до конца второй четверти.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.