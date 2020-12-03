РИАМО - 3 дек. Все участники и призеры VI Национального чемпионата «Абилимпикс» из Подмосковья получат денежное поощрение, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«За первое место пять подмосковных призеров получат по 100 тысяч рублей, 14 серебряных медалистов – по 70 тысяч рублей, а 13 бронзовых – по 50 тысяч рублей. Участники подмосковной команды, которым не удалось занять призовые места, также получат благодарность в размере 12 тысяч рублей», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году состязания прошли в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Команда из Подмосковья показала на чемпионате высокие результаты, завоевав 33 медали.

«Во многом это заслуга тренеров-наставников. Мы хотим поддержать не только участников, но их преподавателей. Поэтому наставникам, подготовившим участников-победителей и призеров, также полагается денежная выплата: за первое место – около 51 тысячи рублей, за второе – 35 тысяч рублей и за третье – 25 тысяч рублей. Уверена, что поощрение станет хорошим бонусом для всех», - отметила Каклюгина.

«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.​

В этом году команда из Подмосковья вошла в тройку лидеров на чемпионате «Абилимпикс».