РИАМО - 3 дек. За 11 месяцев текущего года смертность на железной дороге в Подмосковье сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

Так, в 2020 году на железной дороге погиб 261 человек, из них 69 были в состоянии алкогольного опьянения, 19 – несовершеннолетние.

«Наиболее часто на железной дороге гибнут мужчины – 213 человек, что составляет более 82% от всех погибших. При этом 35% погибших – пассажиры в возрасте от 35 до 54 лет», - говорится в сообщении.

В этом году трагические случаи чаще всего происходили на Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях МЖД. Наиболее аварийными направлениями железной дороги являются Рязанское, Ярославское и Курское. Несанкционированный переход железнодорожных путей является самой распространенной причиной гибели людей.

«Наиболее действенной мерой предотвращения несчастных случаев на железной дороге является ликвидация народных троп и проведение профилактических рейдов. За этот год ликвидировано 323 таких подхода, после перекрытия смертельные случаи в этих местах не повторялись, а в результате рейдов на железнодорожной инфраструктуре смертельные случаи снижаются на 95%», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В этом году в Подмосковье появилось 30 пешеходных тротуаров к переходам в 17 городских округах. Дополнительно организованы семь парковок рядом с железнодорожными станциями на более чем 500 машино-мест в четырех округах.