РИАМО - 3 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о прекращении производства по делу в отношении МУП «Балашихинский водоканал», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Дело об административном правонарушении возбудили после заявления ООО «Южный» с жалобой на нарушение МУП «Балашихинский водоканал» правил водоснабжения и водоотведения.

«Рассмотрев указанное заявление, управлением установлено, что в действиях МУП «Балашихинский водоканал» отсутствует событие административного правонарушения. Московское областное УФАС России вынесло постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении МУП «Балашихинский водоканал», - говорится в сообщении.

В компании «Южный» с таким решением не согласились и обратились в суд.

Суд встал на сторону управления ФАС России по Подмосковью и отказал ООО «Южный». Таким образом, подтверждена законность и обоснованность ранее принятого постановления.