РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В четверг культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, жителям покажут обзор книг, посвященный Дню Неизвестного солдата, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 состоится мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В 13:00 покажут обзор книг, посвященный Дню Неизвестного солдата. В 16:00 - цикл песен о зиме в исполнении детских коллективов», - говорится в сообщении.

Жители Люберец смогут присоединиться к мероприятиям в социальной сети Instagram по ссылке.