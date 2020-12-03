РИАМО - 3 дек. За месяц проекта «Время ранних» скидкой в 50% на поездку в метро воспользовались около 1,8 миллиона пассажиров, ежедневно этой акцией пользуются свыше 83 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях можно проехать за 50% от стоимости поездки в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

«3,2 тысячи человек изменили свой график поездки именно из-за скидки, то есть на линиях стало на 2,5% меньше людей», - говорится в сообщении.

Станции-лидеры по разгруженности в час пик — «Жулебино», «Пролетарская» и «Тушинская».

На каждой из них стало примерно на 5-6% пассажиров меньше. А абсолютный рекорд зафиксировали на станции «Беговая» 11 ноября — там в утренний час пик в вагонах стало на 8% свободнее.

«Мы оцениваем этот проект как крайне важный и актуальный в нынешний сложный эпидемиологический период. Снижение даже на 2,5% в час пик, которого нам удалось достичь, означает уменьшение в поездах количества пассажиров на 3,2 тысячи человек», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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