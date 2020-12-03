РИАМО - 3 дек. В четверг в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях, паспортах транспортного средства (ПТС) и свидетельствах о регистрации автомобиля, сообщает ТАСС.

«Согласно приказу МВД, утвержденному главой ведомства Владимиром Колокольцевым, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках - русском, английском и французском», - говорится в сообщении.

Автолюбителям, у которых уже есть водительское удостоверение, не потребуется его менять.

Также в приказе уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Так, в свидетельстве о регистрации ТС будут указываться сведения о мощности двигателя. Для машин, стоящих на учете ограниченный срок, будут указываться данные о сроке госрегистрации.

Кроме того, в России изменили инструкцию по выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.​​