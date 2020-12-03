РИАМО - 3 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал Дубну стратегически важным для региона и всей страны наукоградом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

ОЭЗ «Дубна» стала лидером IV Национального рейтинга особых экономических зон России в группе технико-внедренческого типа. В рейтинг вошло 16 особых экономических зон из 12 регионов РФ. Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность и информационную открытость этих экономических территорий.

«Дубна - стратегически важный для Подмосковья и всей нашей страны наукоград. Вдвойне ценно, когда наука внедряется в экономику. Для этого в свое время и была создана особая экономическая зона «Дубна», здесь наработки ученых находят свое применение. Инновационные предприятия формируют налоги, рабочие места для наших жителей, также приезжают уникальные специалисты», - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти стараются создавать для людей комфортные условия и достойное качество жизни.

«Сейчас эта ОЭЗ - самая крупная в стране по количеству резидентов. Даже в период пандемии она показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за три квартала - больше 2 миллиардов рублей», - подчеркнул губернатор.

В особой экономической зоне «Дубна» работают 170 резидентов, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест.

Гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что особая экономическая зона имеет выгодное экономико-географическое положение и полностью подготовленную инфраструктуру.

«Для наших резидентов определены выгодные условия землепользования. Благодаря активному содействию правительства Московской области, бизнесу в ОЭЗ оказывается всесторонняя административная, информационная и финансовая поддержка. Управляющая компания оказывает резидентам широкий спектр услуг. Все это помогает сократить инвестиционную фазу, издержки и быстрее приступить к коммерческому выпуску продукции», - сказал Афанасьев.