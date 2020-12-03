РИАМО - 3 дек. Следователь Максим Митасов помещен под домашний арест по обвинению в организации поджога отдела СКР в новой Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Басманного районного суда столицы.

«Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Митасова. <…> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 января 2021 года», — сказал собеседник агентства.

Мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 33, части 2 статьи 167 УК РФ (организация умышленного повреждения или уничтожения имущества); части 3 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Ранее СМИ сообщили, что следователь по особо важным делам Митасов в 2017 году заказал поджог здания Следственного комитета по Троицкому и Новомосковскому округам столицы. Его задержали сотрудники ФСБ 1 декабря.