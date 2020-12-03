РИАМО - 3 дек. Прошедшая ночь стала самой морозной в Московском регионе с начала осенне-зимнего периода, в Подмосковье температура воздуха опускалась до минус 11,5 градусов, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Прошедшая ночь стала самой холодной. В Москве температура опускалась до отметки минус 7,9 градуса, в Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там зафиксировано минус 11,5 градусов», - сказал собеседник агентства.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов, по Московской области - от минус 6 до минус 1 градуса.