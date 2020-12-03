РИАМО - 3 дек. Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Журнал Science опубликовал исследование китайских ученых, которые проанализировали данные о 1178 пациентах в провинции Хунань. Выяснилось, что самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

«Установлено, что вероятность заразиться Covid-19 при самоизоляции вместе с семьей оказалась самой высокой — это объясняется частыми контактами», — говорится в материале.

По данным ученых, каждый день, проведенный с зараженным в домашних условиях, увеличивает вероятность заболевания на 10%.

Передаче вируса способствует близость, замкнутая среда и высокая частота контактов. При этом общественный транспорт, например, оказался более безопасным, нежели родственники и семья.

Для снижения риска заболевания инфицированных лучше всего изолировать в медицинских учреждениях, уверены ученые.​

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.