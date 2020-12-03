РИАМО - 3 дек. Средства массовой информации, интернет-блогеры и пользователи соцсетей могут принять участие в конкурсе на соискание премии губернатора Подмосковья «Медиана», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Премия «Медиана» будет вручаться впервые и впоследствии станет ежегодной. Она учреждена для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь Московской области.

«В начале следующего года мы уже в 30-й раз будем отмечать День российской печати. В преддверии этого события в Подмосковье стартует премия губернатора, которая призвана выделить лучших журналистов, интернет-блогеров, пишущих о регионе. Экспертный совет будет состоять из журналистов и руководителей ведущих российских СМИ, а возглавит его председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Приглашаем всех авторов, неравнодушных к нашему Подмосковью, принять участие в этом интересном конкурсе», - сказала министр правительства Московской области по информполитике Анастасия Звягина.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 января. Заявку может подать руководитель редакции или автор материала самостоятельно. От одного заявителя принимается только один материал, сделать это можно на сайте премии: mosreg.ru/mediana.

В рамках конкурса будут рассматриваться печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с Подмосковьем. Все материалы должны быть размещены в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

По итогам конкурса будут определены 15 победителей. В отдельной номинации выделят лучшую муниципальную пресс-службу.