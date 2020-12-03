РИАМО - 3 дек. Товары московских производителей смогут принять участие в программе по размещению в магазинах дьюти-фри, Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит отбор участников, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Столичные товары будут продаваться в аэропортах с логотипом Made in Moscow.

«Размещение товаров на такой площадке говорит о высоком качестве продукции и будет полезно не только с точки зрения продаж, но и маркетингового продвижения. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ», —сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так как услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, бренды столичных компаний станут более узнаваемыми, а также получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов.

Московский экспортный центр возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Будут созданы специальные зоны, в которых будут продаваться столичные товары. Для них разработают особый дизайн. Товары будут представлять промоутеры.

Участники программы должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Также претенденты должны быть московскими налогоплательщиками и не должны иметь задолженностей по обязательным платежам.

«Магазины дьюти-фри — это всегда богатый ассортимент товаров высшего качества, а также возможность сделать его доступнее для покупателя за счет беспошлинного режима торговли. Часто в дьюти-фри можно купить самые свежие новинки», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Стать участниками программы смогут производители пяти категорий товаров — кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Отдельным категориям необходимо иметь сертификат соответствия требованиям к продукции.