РИАМО - 3 дек. В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Среди медучреждений, врачи которых работают в резервных госпиталях, — институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больница имени С.П. Боткина, больница №1 имени Н.И. Пирогова, больница №31 и другие. В стационарах составили списки добровольцев. Распределение врачей в резервные госпитали никак не повлияло на оказание плановой и экстренной помощи.

«После месяца работы в резервном госпитале в Сокольниках могу сказать, что сначала сомневалась, выдержу ли. Первая смена далась трудно. Защитный комбинезон, маска, две пары перчаток. В полной амуниции работать тяжело. Но ко всему человек привыкает, и от людей была большая отдача — пациенты довольны, благодарны, счастливы. И лучшая для нас награда, когда они покидали клинику с радостными улыбками на лицах и благодарностью в душе», — сказала старшая акушерка послеродового отделения роддома больницы Вересаева Мария Рахманина.

Она отметила, что была рада получить такой опыт.

Резервные госпитали имеют те же возможности, что и профильные стационары. У врачей есть все необходимое, есть условия для диагностики и лечения, а также созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала.

Особое внимание уделяют безопасности медиков. Так, в госпиталях организован запас средств индивидуальной защиты, оборудованы санитарные пропускники, а также имеются зоны отдыха.

Всего сейчас в Москве работают пять резервных госпиталей для пациентов с Covid-19 — в ледовом дворце «Крылатское» (больница № 67 имени Л. А. Ворохобова), в выставочном комплексе парка «Сокольники» (больница имени Ф. И. Иноземцева), в АТЦ «Москва» (больница имени С. С. Юдина), на ВДНХ (больница № 24) и в Коммунарке.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.