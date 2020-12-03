РИАМО - 3 дек. Московское областное УФАС России выявило нарушение порядка проведения электронного аукциона на поставку офисной бумаги в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

УФАС рассмотрело обращение ООО «Офисная техника». Фирма пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения Можайского округа «Управление административно-хозяйственной деятельности», муниципального казенного учреждения «Центр торгов» при определении поставщика офисной бумаги.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Офисная техника» в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Подмосковное управление ФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу обоснованной. Организаторам торгов выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения.