РИАМО - 3 дек. В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 6849 пациентов, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833», — говорится в сообщении.

Медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, а при выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В столице действует масочно-перчаточный режим, усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности.

Ранее в Москве продлили дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы до конца второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.