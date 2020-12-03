РИАМО - 3 дек. Силы столичного пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в тушении возгорания на улице Дурова и спасении людей из горящего здания, говорится в сообщении пресс-службы московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Утром в четверг произошло возгорание на третьем этаже семиэтажного административного здания на улице Дурова. В здании находились люди, которые не могли самостоятельно выбраться на улицу.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты АСО №1, ПСО №204 и ПСО №207 ГКУ «ПСЦ». По прибытии пожарные и спасатели провели разведку, в ходе которой обнаружили и эвакуировали из горящего здания 20 рабочих», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям столичных пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров.

Согласно данным открытых источников, пожар произошел в одном из корпусов Московского международного онкологического центра.

По данным МЧС, в ходе тушения пожара были спасены 27 рабочих, два человека погибли. СК организовал доследственную проверку по факту ЧП.

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