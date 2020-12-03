РИАМО - 3 дек. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства пожара в реконструируемом здании в центре Москвы, в результате которого погибли двое рабочих, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Утром в четверг на строительной площадке на улице Дурова произошло возгорание. В результате пожара скончались двое рабочих, проводивших реконструкцию здания.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она уточнила, что на месте происшествия работают следователи. Они установят обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Москве сообщалось, что огонь вспыхнул на третьем этаже реконструируемого административного здания. В ходе тушения пожара были спасены 27 рабочих, погибли два человека.

Согласно данным открытых источников, пожар произошел в одном из корпусов Московского международного онкологического центра.

Возгорание в онкологическом центре в Москве. ВИДЕО>>